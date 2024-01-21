Kırklareli\'de Tır Kazası: D-100 Karayolu Ulaşıma Kapandı

Kırklareli'nin Babaeski ilçesinde faaliyet gösteren bir firmaya ait çok tekerli dorsesiyle çelik konstrüksiyon taşıyan tır, kavşakta yoldan çıkarak çamura saplanması sonucu D-100 Karayolu'nu ulaşıma kapattı.

Edinilen bilgiye göre, Babaeski ilçesinde faaliyet gösteren bir firmaya ait çok tekerlekli dorseyle çelik konstrüksiyon taşıyan tır, D-100 Karayolu üzerinde kavşakta yağışlı havanın etkisiyle kaygan zeminde kontrolden çıkarak çamura saplandı. Tır şoförü kazayı yara almadan atlatırken, araçta ufak çaplı maddi hasar meydana geldi. Kayan tır tır, vinç yardımıyla uzun uğraşlar sonunda olay yerinden kaldırılmasının ardından D-100 Karayolu tekrar ulaşıma açıldı. - KIRKLARELİ