Kırklareli'de yangın: Bağ evi kullanılamaz hale geldi - Son Dakika
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Kırklareli'de yangın: Bağ evi kullanılamaz hale geldi

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Kırklareli'nde bağ evinde çıkan yangında anızlık alanlarda zarar gördü. Yangın sonucunda bağ evi kullanılamaz hale geldi ve 2 köpek yavrusu da hayatını kaybetti.

17.07.2024 09:36
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Kırklareli'de yangın: Bağ evi kullanılamaz hale geldi

KIRKLARELİ - Kırklareli'nde bağ evinde henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangında anızlık alanlarda zarar gördü.

Alınan bilgiye göre, İstasyon Mahallesi şehir mezarlığı mevkiinde bağ evlerinin bulunduğu bölgeden dumanların yükseldiğini fark edenler durumu ihbar etti. İhbar üzerine bölgeye polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin yaklaşık 1 saatlik müdahalesi ile yangın söndürülürken 2 köpek yavrusu da öldü.

Öte yandan bağ evi kullanılmaz hale geldi.

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Kırklareli'de yangın: Bağ evi kullanılamaz hale geldi - Son Dakika

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