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Kırklareli'de yangın: Bağ evi kullanılamaz hale geldi

KIRKLARELİ - Kırklareli'nde bağ evinde henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangında anızlık alanlarda zarar gördü.

Alınan bilgiye göre, İstasyon Mahallesi şehir mezarlığı mevkiinde bağ evlerinin bulunduğu bölgeden dumanların yükseldiğini fark edenler durumu ihbar etti. İhbar üzerine bölgeye polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin yaklaşık 1 saatlik müdahalesi ile yangın söndürülürken 2 köpek yavrusu da öldü.

Öte yandan bağ evi kullanılmaz hale geldi.