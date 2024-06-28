Kırklareli Demirköy'deki selde yıkılan işletmede keşif çalışması yapıldı

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Kırklareli'nin Demirköy ilçesinde meydana gelen selde yıkılan ve 6 kişinin hayatını kaybettiği ve ruhsatsız olduğu tespit edilen işletmede keşif çalışması yapıldı.

Kırklareli'nin Demirköy ilçesine bağlı İğneada beldesinde 5 Eylül 2023'te kuvvetli yağış sebebiyle Sisli Vadi'deki turistik bungalov evlerin olduğu bölgede sel meydana geldi. Selde bungalov evlerde tatil yapan doktor Selman Bağışlar ve eşi Mihriban Bağışlar, Suna Duman, emekli öğretmen Raile Şimşek, eşi Ahmet Baki Şimşek ile tesis müdürü Ümit Solmaz hayatını kaybetti.

Kırklareli 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen ikinci duruşmada keşif kararı alınmıştı. Karar üzerine bu gün İstanbul Teknik Üniversitesi'den Kırklareli'ne giden heyet bölgede inceleme yaptı. İncelemeye mahkeme heyeti, bilirkişi heyeti sanık Bülent B., müştekiler ve avukatlar katıldı. Geniş güvenlik önlemlerinin alındığı bölgede yaklaşık 4 saat boyunca keşif çalışması yapıldı.

Yapılan keşfin ardından Mihriban Bağışlar'ın annesi Safiye Yaşa açıklamada bulundu. Yaşa, sanık Bülent B'nin evinin selde zarar gördüğü gibi gösterilmeye çalıştığını ifade ederek itiraz ettiklerini söyledi. Yaşa, temeli olmayan evlerin olduğunu belirterek, dere yatağına kurulduğunu ifade etti. Yağış sebebiyle bölgede bulunan bentlerden suyun çok geldiğini öne sürüldüğünü aktaran Yaşa, oradaki bendin 400 ton suyun tutamayacak kapasitede olmadığını herkesin gördüğünü anlattı. Yaşa, devamında sanık Bülent B'nin taksirle değil muhtemel kasıt ile yargılanması için mücadele edeceklerini söyledi. - KIRKLARELİ