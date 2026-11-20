TEM Otoyolu Lüleburgaz mevkisinde yakıt tankeri devrildi, yangın çıktı: Edirne yönü kapandıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Edirne istikametinde ilerleyen akaryakıt yüklü tanker, Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinden geçen TEM Otoyolu'nda yol kenarına devrildi ve alev aldı. Araçta kalan sürücü, çevredeki vatandaşlar tarafından çıkarılarak ambulansla hastaneye götürüldü. İtfaiyenin yoğun çalışmayla söndürdüğü yangın nedeniyle otoyolun Edirne yönü ulaşıma kapatıldı.
Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde kontrolden çıkan akaryakıt yüklü tankerin devrilmesi sonucu sürücü yaralandı. Devrilmenin ardından alev alan tankerde çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.
SÜRÜCÜYÜ VATANDAŞLAR KURTARDI
Kaza, TEM Otoyolu'nun Lüleburgaz mevkisinde Edirne istikametinde meydana geldi. Sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği akaryakıt yüklü tanker, yol kenarına devrildi. Kazanın ardından tankerde yangın çıkarken, sürücü çevredeki vatandaşların yardımıyla araçtan çıkarıldı. İhbar üzerine bölgeye jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralı sürücü, ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.
OTOYOL TRAFİĞE KAPATILDI
Yangına müdahale eden itfaiye ekipleri, tankerdeki alevleri yoğun çalışma sonucu kontrol altına alarak söndürdü. Kaza nedeniyle TEM Otoyolu'nun Edirne istikameti trafiğe kapatıldı.
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