Kırklareli\'nde 103 Şüpheli Yakalandı

3.Sayfa

Bahçeli, bu kez Davutoğlu ile şaşırttı: Size ihtiyaç var

İsrail kabinesi karar verdi! Tahran bu gece vuruluyor mu?

Serenay Sarıkaya, evinin kapılarını ilk kez açtı, ayna detayları çok konuşuldu

Kırklareli'de aranması olan 103 şüpheli yakalandı

KIRKLARELİ - Kırklareli'nde polis ekiplerince çeşitli suçlardan aranması olan 103 şüpheli yakalandı.

Alınan bilgiye göre, polis ekipleri aranması olan ve kesinleşmiş hapis cezası bulunan şüphelilere yönelik çalışma yaptı. Yapılan çalışmalar neticesinde 103 şüpheli yakalandı.

Haklarında çeşitli suçlardan kesinleşmiş hapis cezası bulunan 52 hükümlü işlemleri sonrası cezaevine teslim edildi.

Diğer şüpheliler serbest bırakıldı.