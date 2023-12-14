 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Kırklareli'nde 27 şüpheli sokak satıcılarına yönelik operasyonda yakalandı - Son Dakika
Üye Girişi

Kırklareli'nde 27 şüpheli sokak satıcılarına yönelik operasyonda yakalandı

Kırklareli Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından düzenlenen operasyonlarda, uyuşturucu ticareti yapan sokak satıcılarına yönelik 27 şüpheli yakalandı. Operasyonlarda uyuşturucu maddeler, silahlar ve büyük miktarda para ele geçirildi.

Kırklareli\'nde 27 şüpheli sokak satıcılarına yönelik operasyonda yakalandı
14.12.2023 - 13:12,  Güncelleme: 13:17
Abone Ol

Kırklareli'nde polis ekiplerince sokak satıcılarına yönelik düzenlenen operasyonlarda 27 şüpheli yakalandı.

Alınan bilgiye göre, Kırklareli Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce "torbacı" olarak tabir edilen "sokak satıcıları" yönelik Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde operasyon düzenlendi.

22 Kasım - 11 Aralık 2023 tarihleri arasında düzenlenen operasyonlarda "Uyuşturucu Madde İmal ve Ticareti Yapmak", "Uyuşturucu ve Uyarıcı Madde Satın Almak, Kabul Etmek ve Bulundurmak" suçlarına dair 27 şüpheli yakalandı.

Operasyonlarda, 1 kilo 32,71 gram Sentetik Kannabinoid Uyuşturucu Maddesi, 37 adet Sentetik Ecza Uyuşturucu Maddesi, 25,43 gram Kubar Esrar Uyuşturucu Maddesi, 3,45 gram Metamfetamin Uyuşturucu Maddesi, 1,38 gram Skunk Uyuşturucu Maddesi, 4 adet Tabanca ve 73 adet tabanca mermisi, 1 adet tüfek ile 48 bin 420 Lira suçtan elde edildiği değerlendirilen para ele geçirildi.

Emniyette işlemleri tamamlanan şüphelilerden 1'i çıkarıldığı mahkemece tutuklandı, diğer şüpheliler serbest kaldı. - KIRKLARELİ

Kaynak: İHA
YORUMLAR

Kırklareli Emniyet Müdürlüğü, Kırklareli, Narkotik, Tutuklama, Güvenlik, Suç, Operasyon, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Kırklareli'nde 27 şüpheli sokak satıcılarına yönelik operasyonda yakalandı - Son Dakika


13:26
AK Partili Özlem Zengin, Meclis'te yerde yatarken saydırdığı Hasan Bitmez için başsağlığı mesajı yayınladı AK Partili Özlem Zengin, Meclis'te yerde yatarken saydırdığı Hasan Bitmez için başsağlığı mesajı yayınladı
13:18
Bilal Hancı'dan ayrılan Esin Çepni, Ç. Rizespor'un kalecisi Zafer Görgen'le aşk yaşıyor Bilal Hancı'dan ayrılan Esin Çepni, Ç. Rizespor'un kalecisi Zafer Görgen'le aşk yaşıyor
13:06
Hasan Bitmez'in vefat haberinin TBMM'ye ulaştığı an! Sırrı Süreyya Önder konuşmakta güçlük çekti Hasan Bitmez'in vefat haberinin TBMM'ye ulaştığı an! Sırrı Süreyya Önder konuşmakta güçlük çekti
13:02
İYİ Parti'de sular durulmuyor! Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Zeki Üçok görevden alındı İYİ Parti'de sular durulmuyor! Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Zeki Üçok görevden alındı
12:48
Meclis kürsüsünde kalp krizi geçiren Milletvekili Hasan Bitmez hayatını kaybetti Meclis kürsüsünde kalp krizi geçiren Milletvekili Hasan Bitmez hayatını kaybetti
12:25
Kütahya'da tacizciye evde işkence! Kadın kıyafeti giydirip oynattılar Kütahya'da tacizciye evde işkence! Kadın kıyafeti giydirip oynattılar
12:24
Rahmi Koç, 42 milyon dolarlık özel uçağını satışa çıkardı Rahmi Koç, 42 milyon dolarlık özel uçağını satışa çıkardı
12:12
TBMM'deki mangal partisine Şamil Tayyar'dan tepki: Hatayı kabullenip empati yapmak daha doğru olmaz mı? TBMM'deki mangal partisine Şamil Tayyar'dan tepki: Hatayı kabullenip empati yapmak daha doğru olmaz mı?

Son Dakika
13:26 AK Partili Özlem Zengin, Meclis'te yerde yatarken saydırdığı Hasan Bitmez için başsağlığı mesajı yayınladı
13:18 Bilal Hancı'dan ayrılan Esin Çepni, Ç. Rizespor'un kalecisi Zafer Görgen'le aşk yaşıyor
13:06 Hasan Bitmez'in vefat haberinin TBMM'ye ulaştığı an! Sırrı Süreyya Önder konuşmakta güçlük çekti
13:02 İYİ Parti'de sular durulmuyor! Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Zeki Üçok görevden alındı
12:48 Meclis kürsüsünde kalp krizi geçiren Milletvekili Hasan Bitmez hayatını kaybetti
12:25 Kütahya'da tacizciye evde işkence! Kadın kıyafeti giydirip oynattılar
12:24 Rahmi Koç, 42 milyon dolarlık özel uçağını satışa çıkardı
12:12 TBMM'deki mangal partisine Şamil Tayyar'dan tepki: Hatayı kabullenip empati yapmak daha doğru olmaz mı?
11:48 Somali Cumhurbaşkanı: Oğlum Türkiye'den kaçmadı, geri dönüp teslim olmasını söyledim
11:26 Dolar yeniden 29 TL2Dolar/TL 29,05 seviyesinden işlem görüyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.12.2023 14:09:37. #1.13#
SON DAKİKA: Kırklareli'nde 27 şüpheli sokak satıcılarına yönelik operasyonda yakalandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement