Kırklareli\'nde 45 göçmen yakalandı, 3 organizatör gözaltına alındı

Kırklareli'nde yurda yasadışı yollarla girdiği belirlenen 45 göçmen yakalanırken, 3 organizatör de gözaltına alındı.
Alınan bilgiye göre, jandarma ekiplerinin kaçak göçmenlere yönelik yaptığı uygulamada 45 kaçak göçmen yakalanırken, 3 göçmen kaçakçılığı organizatörü de
gözaltına alındı. Jandarmada işlemleri tamamlanan 3 şüpheli adliyeye sevk edildi. Şüpheliler, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. - KIRKLARELİ
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