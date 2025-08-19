Kırklareli'nde 7 Kaçak Göçmen Yakalandı - Son Dakika
Kırklareli'nde 7 Kaçak Göçmen Yakalandı

19.08.2025 13:51
Jandarma ekipleri, Kırklareli'nde kaçak göçmenlere yönelik operasyon düzenleyerek 7 kişiyi yakaladı.

Kırklareli'nde jandarma ekiplerince 7 kaçak göçmen yakalandı.

Alınan bilgiye göre, jandarma ekipleri kaçak göçmenlere yönelik çalışma yaptı. Yapılan çalışmalar neticesinde 7 kaçak göçmeni yakaladı. Jandarmada işlemleri tamamlanan kaçak göçmenler, Pehlivanköy Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi. - KIRKLARELİ

Kaynak: İHA

13:18
Beyoğlu Belediye Başkanı İnan Güney görevden uzaklaştırıldı
Beyoğlu Belediye Başkanı İnan Güney görevden uzaklaştırıldı
12:41
Meclis’in önünde beyaz Toros’u ateşe veren şahıs ’Cinali Grubu’yla bağlantılı çıktı
Meclis'in önünde beyaz Toros'u ateşe veren şahıs 'Cinali Grubu'yla bağlantılı çıktı
