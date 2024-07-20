Kırklareli'nde anız yangınında arılar telef oldu

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Kırklareli'nin Babaeski ilçesinde anız yangınında arı kovanları küle dönerken, arılar telef oldu.

Olay, Babaeski ilçesine bağlı Mutlu köyünde meydana geldi.

Edinilen bilgilere göre, henüz kimin tarafından yakıldığı belirlenemeyen anız yangını, rüzgarında etkisiyle büyüyerek bölgede arıcılık yapan bir vatandaşın kovanlarına sıçradı.

Yangının fark edilmesi üzerine olay 112 Acil Çağrı Merkezine bildirildi. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi.

Bölgeye gelen itfaiye ekiplerinin söndürme çalışmasında yangın kontrol altına alındı.

Yangın sonucunda, arı ve kovanları yanarak kül oldu. Olayla ilgili inceleme başlatıldı. - KIRKLARELİ