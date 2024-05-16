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Kırklareli'nde atık yağ fabrikasındaki yangın kontrol altına alındı

KIRKLARELİ - Kırklareli'nde atık yağ fabrikasında çıkan yangın itfaiye ekiplerince kontrol altına alındı.

Alınan bilgiye göre, Lüleburgaz ilçesine bağlı Evrensekiz beldesinde bulunan atık yağ fabrikasından henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıkmıştı. Haber verilmesi üzerine bölgeye itfaiye, AFAD, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edilmişti.

Jandarma ekipleri çevrede geniş güvenlik önlemleri aldı. Yangına çevre il, ilçe ve beldelerden itfaiye ekipleri müdahale etti.

Yaklaşık 3 saat süren yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile kontrol altına alındı.

Öte yandan Lüleburgaz Kaymakamı Salih Yüce bölgeye gelerek incelemelerde bulundu.