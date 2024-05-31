Kırklareli'nde Faaliyeti Sonlandırılan Otel Kurşunlandı - Son Dakika
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Kırklareli'nde Faaliyeti Sonlandırılan Otel Kurşunlandı

Kırklareli\'nde Faaliyeti Sonlandırılan Otel Kurşunlandı

Kırklareli'nde Lüleburgaz ilçesinde faaliyeti sonlandırılan bir otel, kimliği belirsiz iki kişi tarafından kurşunlandı. Görgü tanıklarının ifadesine göre, motosikletli kişiler oteli üçüncü geçişlerinde maske takarak kurşunladılar. İncelemeler sonucunda 4 el ateş edildiği ve kurşunların otelin camına isabet ettiği belirlendi. Olay yerinde bulunan güvenlik kameraları incelenerek geniş bir inceleme başlatıldı.

31.05.2024 13:34
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Kırklareli'nde bir süre önce faaliyeti sonlandırılan otel, kimliği belirsiz iki kişi tarafından kurşunlandı.

Alınan bilgiye göre, Lüleburgaz ilçesi Özerler Mahallesi Turgutbey Caddesi üzerinde bulunan ve bir süre önce faaliyeti sonlandırılan bir otel, kimliği belirsiz iki kişi tarafından kurşunlandı.

Görgü tanıkları, oteli kurşunlayan motosikletli kişilerin iki kez Zübeyda Hanım Parkı'ndan Turgutbey köyü istikametine doğru geçtiğini, üçüncü geçişte ise maske takıp oteli kurşunladıklarını söyledi.

Lüleburgaz İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekipler olay yerinde yaptıkları incelemede, 4 el ateş edildiğini ve kurşunların otelin camına, mermi çekirdeklerinin de yol ve esnafın dükkanının önüne düştüğünü tespit etti.

Olay yeri inceleme ekipleri bölgede bulunan güvenlik kameralarına bakarak geniş bir inceleme başlattı. - KIRKLARELİ

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Kırklareli'nde Faaliyeti Sonlandırılan Otel Kurşunlandı - Son Dakika

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