 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Kırklareli'nde Gümrük Kaçağı Malzemeler Ele Geçirildi - Son Dakika
Üye Girişi

Kırklareli'nde Gümrük Kaçağı Malzemeler Ele Geçirildi

Kırklareli'nde polis ekipleri, bir iş yerinde gümrük kaçağı olduğu değerlendirilen malzemeleri ele geçirdi. Operasyonda 13 telefon, 79 kulaklık, 46 şarj aleti, 37 şarj adaptörü ve 70 şarj kablosu bulundu. 2 şüpheli gözaltına alındı.

Kırklareli\'nde Gümrük Kaçağı Malzemeler Ele Geçirildi
15.01.2024 - 11:43,  Güncelleme: 11:47
Abone Ol

Kırklareli'nde polis ekiplerince bir iş yerinde gümrük kaçağı olduğu değerlendirilen malzemeler ele geçirildi.

Alınan bilgiye göre, gümrük kaçağı malzemelerin satıldığı ihbarını üzerine ekipler harekete geçti. Kırklareli Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri bir iş yerine operasyon düzenledi.

Düzenlenen operasyonda gümrük kaçağı 13 telefon, 79 kulaklık, 46 şarj aleti, 37 şarj adaptörü ile 70 şarj kablosu ele geçirildi. Operasyonda 2 şüpheli gözaltına alındı. - KIRKLARELİ

Kaynak: İHA
YORUMLAR

Kırklareli, Polisiye, Hukuk, 3.Sayfa, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Kırklareli'nde Gümrük Kaçağı Malzemeler Ele Geçirildi - Son Dakika


11:56
Gözaltına alınan Antalyaspor'un İsrailli futbolcusu Sagiv Jehezkel serbest bırakıldı Gözaltına alınan Antalyaspor'un İsrailli futbolcusu Sagiv Jehezkel serbest bırakıldı
11:31
Rüzgar Çetin, Ahmet Nur Çebi'nin kızıyla nişanlandı Rüzgar Çetin, Ahmet Nur Çebi'nin kızıyla nişanlandı
11:31
Süper Lig'de bir İsrailli futbolcu daha kızağa çekildi! RAMS Başakşehir, Eden Karzev hakkında disiplin soruşturması başlattı Süper Lig'de bir İsrailli futbolcu daha kızağa çekildi! RAMS Başakşehir, Eden Karzev hakkında disiplin soruşturması başlattı
11:08
Son dokunuşu Cumhurbaşkanı Erdoğan yapacak! İşte emekliler için konuşulan zam oranı Son dokunuşu Cumhurbaşkanı Erdoğan yapacak! İşte emekliler için konuşulan zam oranı
11:08
Galata'da şüpheli ölüm! Norveçli turist evde ölü bulundu, Yunan kadın hastanede Galata'da şüpheli ölüm! Norveçli turist evde ölü bulundu, Yunan kadın hastanede
11:07
Kendisini reddeden genç kızı vurup intihar etti! Düğün salonundaki vahşetten yeni görüntüler Kendisini reddeden genç kızı vurup intihar etti! Düğün salonundaki vahşetten yeni görüntüler
10:56
İzlanda cehennemi yaşıyor! Lavlar şehir merkezine ulaştı, alevlerin sardığı çok sayıda ev küle döndü İzlanda cehennemi yaşıyor! Lavlar şehir merkezine ulaştı, alevlerin sardığı çok sayıda ev küle döndü
10:45
Dolar 30,10 lira seviyesinden işlem görüyor Dolar 30,10 lira seviyesinden işlem görüyor

Son Dakika
11:56 Gözaltına alınan Antalyaspor'un İsrailli futbolcusu Sagiv Jehezkel serbest bırakıldı
11:31 Rüzgar Çetin, Ahmet Nur Çebi'nin kızıyla nişanlandı
11:31 Süper Lig'de bir İsrailli futbolcu daha kızağa çekildi! RAMS Başakşehir, Eden Karzev hakkında disiplin soruşturması başlattı
11:08 Son dokunuşu Cumhurbaşkanı Erdoğan yapacak! İşte emekliler için konuşulan zam oranı
11:08 Galata'da şüpheli ölüm! Norveçli turist evde ölü bulundu, Yunan kadın hastanede
11:07 Kendisini reddeden genç kızı vurup intihar etti! Düğün salonundaki vahşetten yeni görüntüler
10:56 İzlanda cehennemi yaşıyor! Lavlar şehir merkezine ulaştı, alevlerin sardığı çok sayıda ev küle döndü
10:45 Dolar 30,10 lira seviyesinden işlem görüyor
10:30 Gram altın 1.990 liradan işlem görüyor
10:25 Kerem Bürsin, Serenay Sarıkaya ile barıştığı söylentisin yalanlandı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 15.01.2024 12:15:51. #1.13#
SON DAKİKA: Kırklareli'nde Gümrük Kaçağı Malzemeler Ele Geçirildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement