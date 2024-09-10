Kırklareli'nde İşçi 9 Metreden Düştü - Son Dakika
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Kırklareli'nde İşçi 9 Metreden Düştü

Kırklareli'nde bir inşaatta çalışan işçi, kalıp sökerken dengesini kaybederek 9 metreden düştü. Yaralı işçi hastaneye kaldırıldı.

10.09.2024 10:44
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Kırklareli'nde çalıştığı inşaata kalıp sökerken 9 metreden düşen işçi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Karakaş Mahallesinde bulunan bir inşaata C.E. kalıp tahtalarını söküyordu. Kalıp tahtasını sökerken dengesini kaybeden C.E. 9 metre yükseklikten düştü. Haber verilmesi üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yapılan ilk müdahalenin ardından yaralı C.E. Kırklareli Eğitim ve Araştırma Hastanesine götürüldü. - KIRKLARELİ

Kaynak: İHA

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