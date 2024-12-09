Kırklareli'nde Uyuşturucu Operasyonu: 28 Gözaltı - Son Dakika
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Kırklareli'nde Uyuşturucu Operasyonu: 28 Gözaltı

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Kırklareli'nde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 28 kişi gözaltına alındı, çeşitli maddeler ele geçirildi.

09.12.2024 19:34
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Kırklareli'nde uyuşturucu operasyonu: 28 gözaltı

KIRKLARELİ - Kırklareli'nde polis ekiplerince düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 28 şüpheli gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Kırklareli Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde uyuşturucu operasyonu düzenledi.

Düzenlenen operasyonda 1 kilo 58 gram skunk, 12,76 gram sihirli mantar, 5 hassas terazi, 3 uyuşturucu madde öğütücüsü, 0,19 gram kokain, 20 sentetik hap, 3,77 gram metamfetamin, 0,28 gram sentetik kannabinoid, 1 pompalı tüfek, 15 uyuşturucu kullanma aparatı ve suçtan elde edildiği değerlendirilen 35 bin TL ele geçirildi.

Operasyonla ilgili 28 şüpheli gözaltına alındı. Emniyette işlemleri tamamlanan şüpheliler adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden 6'sı çıkarıldığı mahkemede tutuklanırken 5'i adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Diğer şüpheliler ise serbest kaldı.

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Kırklareli'nde Uyuşturucu Operasyonu: 28 Gözaltı - Son Dakika

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