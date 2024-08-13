Kırklareli'nde uyuşturucu operasyonu: 3 tutuklama - Son Dakika
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Kırklareli'nde uyuşturucu operasyonu: 3 tutuklama

Kırklareli'nde polis ekipleri tarafından düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli tutuklandı. Operasyonda uyuşturucu madde, silah ve para ele geçirildi.

13.08.2024 23:48
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Kırklareli'nde uyuşturucu operasyonu: 3 tutuklama

KIRKLARELİ - Kırklareli'nde polis ekiplerince düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, kentte uyuşturucu ticareti yapıldığı bilgisine ulaşan İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri çalışma yaptı. Yapılan çalışmalar neticesinde şüphelileri yönelik operasyon düzenledi.

Operasyonda 48,77 gram sentetik kannabinoid, 12,42 gram esrar, 13,67 gram sentetik uyuşturucu, hassas terazi, tabanca ve 59 mermi ile suçtan elde edildiği değerlendirilen 87 bin lira ele geçirildi.

Operasyonla ilgili H.O.S, T.T. ve S.Ç, gözaltına alındı. Emniyette işlemleri tamamlanan şüphelileri adliyeye sevk edildi.

Şüpheliler, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Kırklareli'nde uyuşturucu operasyonu: 3 tutuklama - Son Dakika

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