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Kırklareli'nde Uzman Çavuş Kalp Rahatsızlığı Sonucu Hayatını Kaybetti - Son Dakika
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Kırklareli'nde Uzman Çavuş Kalp Rahatsızlığı Sonucu Hayatını Kaybetti

Kırklareli'nin Babaeski ilçesinde görev yapan Tankçı Uzman Çavuş Furkan Bilgin, geçirdiği kalp rahatsızlığı sonucu hayatını kaybetti. Bilgin'in cenazesi Samsun'a gönderilerek defnedileceği belirtildi.

Kırklareli\'nde Uzman Çavuş Kalp Rahatsızlığı Sonucu Hayatını Kaybetti
21.01.2024 - 19:52,
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Kırklareli'nin Babaeski ilçesinde görev yapan uzman çavuş, geçirdiği kalp rahatsızlığı sonucu hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre, 1. Zırhlı Tugay Komutanlığında görevli olan ve bir süre önce kalp rahatsızlığı nedeniyle operasyon geçirdiği öğrenilen Tankçı Uzman Çavuş Furkan Bilgin (31), dün akşam tekrar rahatsızlandı. Bilgin, yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Bilgin'in cenazesinin Babaeski'deki birliğinde yapılan törenin ardından Samsun'un Vezirköprü ilçesine gönderildiği, 22 Ocak Pazartesi günü Kületek Mahallesi'nde defnedileceği bildirildi. - KIRKLARELİ

Kaynak: İHA
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SON DAKİKA: Kırklareli'nde Uzman Çavuş Kalp Rahatsızlığı Sonucu Hayatını Kaybetti - Son Dakika
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