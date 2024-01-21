Kırklareli\'nde Uzman Çavuş Kalp Rahatsızlığı Sonucu Hayatını Kaybetti

Kırklareli'nin Babaeski ilçesinde görev yapan uzman çavuş, geçirdiği kalp rahatsızlığı sonucu hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre, 1. Zırhlı Tugay Komutanlığında görevli olan ve bir süre önce kalp rahatsızlığı nedeniyle operasyon geçirdiği öğrenilen Tankçı Uzman Çavuş Furkan Bilgin (31), dün akşam tekrar rahatsızlandı. Bilgin, yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Bilgin'in cenazesinin Babaeski'deki birliğinde yapılan törenin ardından Samsun'un Vezirköprü ilçesine gönderildiği, 22 Ocak Pazartesi günü Kületek Mahallesi'nde defnedileceği bildirildi. - KIRKLARELİ