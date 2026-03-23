Üye Girişi
Son Dakika Logo

Kırklareli'nde Yangın Cinayeti

23.03.2026 21:34
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kırklareli'nde yangında ölen M.E.'nin cinayete kurban gittiği, şüpheli G.Ö.'nün itirafıyla ortaya çıktı.

Kırklareli'nde yangında hayatını kaybettiği düşünülen şahsın cinayete kurban gittiği ortaya çıktı.

Edinilen bilgilere göre olay, 8 Mart tarihinde Kırklareli il merkezinde meydana geldi. Bir ikamette çıkan yangında M.E. isimli erkek şahsın hayatını kaybettiği belirlenirken, olay ilk etapta yangın kaynaklı ölüm olarak değerlendirildi. Ancak Kırklareli İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerinin titizlikle yürüttüğü çalışmalar sonucu olayın perde arkası aydınlatıldı. Yapılan araştırmalarda, yangından kısa süre önce çevrede bir kadının elinde kağıt ve karton parçalarıyla dolaştığı tespit edildi. Bunun üzerine Kırklareli Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde başlatılan soruşturmada, şüpheli G.Ö. teknik ve fiziki takibe alındı. Telefon incelemeleri ve deliller doğrultusunda 21 Mart'ta gözaltına alınan şüpheli, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şüpheli, savcılık ve avukat huzurunda yapılan yer gösterme işlemlerinde maktulle daha önceden husumeti bulunduğunu, eylemi planladığını ve evin çatısından bahçeye yönelerek kağıt ve tahta parçalarını ayçiçeği yağı ile tutuşturup yangın çıkardığını itiraf etti.

Şüpheli G.Ö., "tasarlayarak ve yangınla kasten öldürme" suçundan sevk edildiği sulh ceza hakimliğince tutuklanarak cezaevine gönderildi. - KIRKLARELİ

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Kırklareli, 3. Sayfa, Güvenlik, Cinayet, Kurban, Suç, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İran’dan BMGK ülkelerine dikkat çeken mektup Savaşta radyoaktif sızıntı tehlikesi İran'dan BMGK ülkelerine dikkat çeken mektup! Savaşta radyoaktif sızıntı tehlikesi
Eskişehir’de zincirleme kaza 2 eski bakan yaralandı, soruşturma başlatıldı Eskişehir'de zincirleme kaza! 2 eski bakan yaralandı, soruşturma başlatıldı
Halı saha maçında kalbine yenik düştü: O anlar kamerada Halı saha maçında kalbine yenik düştü: O anlar kamerada
Manisa’da kayıp dağcıdan haber alınamıyor Manisa'da kayıp dağcıdan haber alınamıyor
Katar’daki ASELSAN teknisyenlerinin şehadet haberleri ailelerine verildi Katar'daki ASELSAN teknisyenlerinin şehadet haberleri ailelerine verildi
3 şut çeken rakiplerine kaybetti Osman Özköylü’nün isyanı öyle böyle değil 3 şut çeken rakiplerine kaybetti! Osman Özköylü'nün isyanı öyle böyle değil

21:41
Daniel Pancu, Ümit Özdağ’ı isteyen Süper Lig devini açıkladı
Daniel Pancu, Ümit Özdağ'ı isteyen Süper Lig devini açıkladı
21:24
İşte Erol Köse’nin 16. kattan düşerek öldüğü anlar
İşte Erol Köse'nin 16. kattan düşerek öldüğü anlar
21:18
Keely Hodgkinson, dünya şampiyonluğunu duşta eğlenerek kutladı İşte o anlar
Keely Hodgkinson, dünya şampiyonluğunu duşta eğlenerek kutladı! İşte o anlar
19:30
Kolombiya’da askeri uçak düştü: 90 kişi hayatını kaybetti
Kolombiya'da askeri uçak düştü: 90 kişi hayatını kaybetti
19:15
LGS başvuruları başladı
LGS başvuruları başladı
18:29
Erol Köse’nin evinde not bulundu: ALS hastalığımdan dolayı mecburdum
Erol Köse'nin evinde not bulundu: ALS hastalığımdan dolayı mecburdum
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 23.03.2026 21:49:14. #7.13#
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.