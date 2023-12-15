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Kırklareli ve Lüleburgaz'da Narko Alan operasyonu: 7 şüpheli gözaltına alındı - Son Dakika
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Kırklareli ve Lüleburgaz'da Narko Alan operasyonu: 7 şüpheli gözaltına alındı

Kırklareli ile Lüleburgaz ilçesinde gerçekleştirilen özel harekat destekli 'Narko Alan' uygulamasında 7 şüpheli ile aranma kaydı bulunan 8 şahıs gözaltına alındı. Uygulama kapsamında araçlar kontrol edilirken, metruk binalarda da arama yapıldı.

Kırklareli ve Lüleburgaz\'da Narko Alan operasyonu: 7 şüpheli gözaltına alındı
15.12.2023 - 13:12,  Güncelleme: 13:13
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Kırklareli ile Lüleburgaz ilçesinde özel harekat destekli 'Narko Alan' uygulamasında 7 şüpheli ile aranma kaydı bulunan 8 şahıs gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince kent ile Lüleburgaz ilçesinde 'Narko Alan' uygulaması yapıldı.

Özel harekat polisleri ve dron desteği ile 20 uygulama noktasında araçlar kontrol edildi. Yaklaşık 3 saat süren denetimde sürücü ve yolcuların Genel Bilgi Toplama (GBT) sorgulamaları yapıldı. Ekipler aynı zamanda metruk binalarda arama yaparak, şüpheli gördükleri kişilere üst araması gerçekleştirdi.

Denetimlerde 7 şüpheli ile aranma kaydı bulunan 8 şahıs gözaltına alındı. - KIRKLARELİ

Kaynak: İHA
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Emniyet Müdürlüğü, Lüleburgaz, Kırklareli, Narkotik Suçlar, Güvenlik, Gözaltı, Operasyon, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Kırklareli ve Lüleburgaz'da Narko Alan operasyonu: 7 şüpheli gözaltına alındı - Son Dakika


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