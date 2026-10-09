Kırmızı bültenle aranan DEAŞ üyesi, Eskişehir'de yakalanıp tutuklandı

Kırmızı bültenle aranan ve Eskişehir'de yakalanan Irak uyruklu terör örgütü DEAŞ üyesi, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Emniyet Genel Müdürlüğü TEM Daire Başkanlığı, İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele (TEM) ve İstihbarat Şube Müdürlüklerince yapılan ortak çalışmada, çatışma bölgeleriyle irtibat ve iltisaklı olduğu, geçmiş dönemde terör örgütü DEAŞ içerisinde farklı kademelerde faaliyet yürüttüğü belirlenen Irak uyruklu M.S.F.'nin kentte yaşadığı ikamet tespit edildi. Şüphelinin adresine 8 Ekim günü saat 06.45 sıralarında operasyon düzenlendi. Operasyonda yakalanarak gözaltına alınan şüphelinin adresinde yapılan aramada çok sayıda dijital materyal ile kırmızı bülten içeriğinde belirtilen pasaportu ele geçirildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edilen M.S.F., Sulh Ceza Hakimliğince tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Başsavcılık tarafından başlatılan soruşturmanın sürdüğü bildirildi.