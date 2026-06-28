KIRŞEHİR (İHA) – Kırşehir'de polis, bir araçta 65 adet gümrük kaçağı içki ele geçirdi.
Kırşehir İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ile Mucur İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince durdurulan bir araçta arama yapıldı. Aramada; 65 adet gümrük kaçağı içki ele geçirildi.
Olayla ilgili A.E. hakkında Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu'na muhalefet suçundan adli işlem başlatıldı. - KIRŞEHİR
Son Dakika › 3. Sayfa › Kırşehir'de 65 Kaçak İçki Ele Geçirildi - Son Dakika
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