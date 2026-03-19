Kırşehir\'de Bayram Güvenliği

19.03.2026 17:45
Kırşehir'de Ramazan Bayramı'nda güvenlik için 3 bin 876 personel görevlendirilecek.

KIRŞEHİR (İHA) – Kırşehir'de Ramazan Bayramı'nın huzur ve güven içinde geçirilmesi amacıyla valilik koordinasyonunda tedbirler alındı. Şehirde jandarma ve emniyet bölgesinde toplamda 3 bin 876 personel görev alacak.

Kırşehir Valiliği tarafından yapılan açıklamada; bayram süresince ilgili tüm kurumların görev başında olacağı belirtilerek, Emniyet Genel Müdürlüğü, Jandarma Genel Komutanlığı, sağlık teşkilatı, 112 Acil Çağrı Merkezi ve AFAD ekiplerinin bayram boyunca aktif olarak sahada bulunacağı ifade edildi. Açıklamada; bayramın birlik ve beraberlik ruhuna vurgu yapılarak, vatandaşların sevdikleriyle sağlıklı şekilde bir araya gelmesi, büyüklerin huzurla ziyaret edilmesi ve bayram sevincinin birlikte paylaşılmasının en büyük temenni olduğu kaydedildi. İl genelinde emniyet ve asayiş tedbirleri kapsamında jandarma bölgesinde 205 uygulama noktasında asayiş timleri ve komandolar dahil olmak üzere 1674 personel ve 425 araç görevlendirilirken emniyet bölgesinde il genelinde toplam 441 ekip ve 2 bin 202 personel görev alacak. - KIRŞEHİR

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Kırşehir, Güvenlik, 3. Sayfa, Son Dakika

Motokuryenin üzerine çekiçle yürüyen minibüs şoförü kaydedildiğini görünce çark etti Motokuryenin üzerine çekiçle yürüyen minibüs şoförü kaydedildiğini görünce çark etti
Bayramda yola çıkacaklar dikkat Artık tamamı sorgulanabilecek Bayramda yola çıkacaklar dikkat! Artık tamamı sorgulanabilecek
İngilizlerin kabusu Galatasaray İngilizlerin kabusu Galatasaray
İran, Riyad’a hava saldırısı düzenledi İran, Riyad'a hava saldırısı düzenledi
Kıvanç Tatlıtuğ’un yeni projesinde partner krizi: Dev isimler birer birer reddetti Kıvanç Tatlıtuğ'un yeni projesinde partner krizi: Dev isimler birer birer reddetti
Karpuzu daha kırmızı göstermek için yaptığı rezilliğe bakın Karpuzu daha kırmızı göstermek için yaptığı rezilliğe bakın

16:34
İsrail ordusu Rus gazetecilerin üzerine füze gönderdi: RT ekibi ölümden döndü
İsrail ordusu Rus gazetecilerin üzerine füze gönderdi: RT ekibi ölümden döndü
15:59
Fenerbahçe’de ilk ayrılık belli Tedesco, yıldız isme ’’Güle güle’’ dedi
Fenerbahçe'de ilk ayrılık belli! Tedesco, yıldız isme ''Güle güle'' dedi
15:59
ABD Savaş Bakanından dikkat çeken çıkış: Nankör müttefiklerimiz Trump’a teşekkür etmeliler
ABD Savaş Bakanından dikkat çeken çıkış: Nankör müttefiklerimiz Trump'a teşekkür etmeliler
15:55
İlçeye bir günde 25 bin araç giriş yaptı, gelenleri kaymakam karşıladı
İlçeye bir günde 25 bin araç giriş yaptı, gelenleri kaymakam karşıladı
15:22
Rusya: Fiyatlar yükselirse akaryakıt ihracatını yasaklayabiliriz
Rusya: Fiyatlar yükselirse akaryakıt ihracatını yasaklayabiliriz
15:10
Komşuda savaş korkusu: Halk, ürün stoklamaya başladı
Komşuda savaş korkusu: Halk, ürün stoklamaya başladı
