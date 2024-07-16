Kırşehir'de baza içerisinde battaniyeye sarılı ceset bulundu - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

Kırşehir'de baza içerisinde battaniyeye sarılı ceset bulundu

Kırşehir\'de baza içerisinde battaniyeye sarılı ceset bulundu

Kırşehir'de hurda toplayan bir vatandaş, Bahçelievler Mahallesi'nde baza içerisinde battaniyeye sarılı halde erkek cesedi buldu. Olayın bildirilmesi üzerine polis ekipleri olay yerine gelerek güvenlik önlemi aldı. Kimliği belirsiz ceset, otopsi için hastane morguna kaldırılırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

16.07.2024 15:39
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Baza içerisinde battaniyede sarılı ceset bulundu

Kırşehir'de, kimliği belirsiz ceset polisi harekete geçirdi

KIRŞEHİR - Kırşehir'de bir vatandaş hurda toplarken baza içerisinde battaniyeye sarılı halde erkek cesedi buldu.

Olay sabah saatlerinde Bahçelievler Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre bölgede hurda toplayarak geçimini sağlayan bir vatandaş; hurda toplama esnasında Bahçelievler Mezarlığı'nın üst tarafında su dolu dere yatağında baza içerisinde battaniyeye sarılı halde erkek cesedi buldu. Durumun yetkililere bildirilmesi sonrasında olay yerine gelen ekipler bölgede geniş güvenlik önlemi alırken güvenlik kamera kayıtlarını incelemeye başladı. Kimliği belirsiz erkek cesedi otopsisi yapılmak üzere Kırşehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırılırken, olayla ilgili inceleme başlatıldı. Baza içerisindeki cesedi gören vatandaş ise ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü.

Bölgede inşaat işçiliği yapan İdris Kara; göle bazen insanların balık tutmak için geldiğini söylerken, olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldı.

Kaynak: İHA

Bahçelievler Mahallesi, Bahçelievler, Kırşehir, Otopsi, Güvenlik, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Kırşehir'de baza içerisinde battaniyeye sarılı ceset bulundu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


15:53 “Diyarbakırlı Ramazan Hoca“ cinayetinde karar: Sanık ağırlaştırılmış müebbet hapse çarptırıldı "Diyarbakırlı Ramazan Hoca" cinayetinde karar: Sanık ağırlaştırılmış müebbet hapse çarptırıldı
14:35 İsrail’den Han Yunus’a hava saldırısı En az 17 kişi öldü, 26 kişi yaralandı İsrail'den Han Yunus'a hava saldırısı! En az 17 kişi öldü, 26 kişi yaralandı
14:02 Özel’den Bahçeli’nin elini öpen Özel Harekat Başkanı’na tepki: Sen, devletin polisi olmayı yanlış anlamışsın Özel'den Bahçeli'nin elini öpen Özel Harekat Başkanı'na tepki: Sen, devletin polisi olmayı yanlış anlamışsın
13:24 Görüntüler Çeşme’deki yangından Ölmeden önce çektiği son videoda kaçmaya çalıştıklarını anlatmış Görüntüler Çeşme'deki yangından! Ölmeden önce çektiği son videoda kaçmaya çalıştıklarını anlatmış
12:11 10 bin TL olan en düşük emekli maaşı 12 bin 500 TL’ye yükseltildi 10 bin TL olan en düşük emekli maaşı 12 bin 500 TL'ye yükseltildi
15:54 Kadın çalışanın yüzüne kasten öksüren patrona ağır tazminat cezası Kadın çalışanın yüzüne kasten öksüren patrona ağır tazminat cezası
15:38 Süper Lig devinde bir garip iş Yıldız futbolcu, ayrılık opsiyonuyla ilgili maddenin dolmasına 5 dakika kala sözleşmesini feshetti Süper Lig devinde bir garip iş! Yıldız futbolcu, ayrılık opsiyonuyla ilgili maddenin dolmasına 5 dakika kala sözleşmesini feshetti
15:22 3 bin 500 TL kira ödediği ev sahibiyle mahkemelik olan Nuri Alço’nun eşi konuştu: 2 yıl hakkımız olmasına rağmen evden çıkarmak istedi 3 bin 500 TL kira ödediği ev sahibiyle mahkemelik olan Nuri Alço'nun eşi konuştu: 2 yıl hakkımız olmasına rağmen evden çıkarmak istedi
14:16 İmza parası 50 milyon euro Kylian Mbappe resmen Real Madrid’de İmza parası 50 milyon euro! Kylian Mbappe resmen Real Madrid'de
14:00 Galatasaray’dan Kopenhag’ın sağ beki Elias Jelert’e 10 milyon euro teklif Galatasaray'dan Kopenhag'ın sağ beki Elias Jelert'e 10 milyon euro teklif
13:58 Popüler ’Strictly Come Dancing’ yarışmacısı Zara McDermott, partneri tarafından bayılana kadar dövüldü BBC sessiz kaldı Popüler 'Strictly Come Dancing' yarışmacısı Zara McDermott, partneri tarafından bayılana kadar dövüldü; BBC sessiz kaldı!
13:40 Zamlı maaşları açıklayan AK Partili Güler’e muhabirden zor soru: Adaletsizlik yok mu Zamlı maaşları açıklayan AK Partili Güler'e muhabirden zor soru: Adaletsizlik yok mu?
13:28 Oyuncu Ümit Erdim’in eski eşi Seda Çınar, tacizcisine öfke kustu: Seni ayaklarıma kapatıp yalvartacağım Oyuncu Ümit Erdim'in eski eşi Seda Çınar, tacizcisine öfke kustu: Seni ayaklarıma kapatıp yalvartacağım
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 16.07.2024 16:38:12. #1.12#
SON DAKİKA: Kırşehir'de baza içerisinde battaniyeye sarılı ceset bulundu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement