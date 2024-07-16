Kırşehir\'de baza içerisinde battaniyeye sarılı ceset bulundu

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Baza içerisinde battaniyede sarılı ceset bulundu

Kırşehir'de, kimliği belirsiz ceset polisi harekete geçirdi

KIRŞEHİR - Kırşehir'de bir vatandaş hurda toplarken baza içerisinde battaniyeye sarılı halde erkek cesedi buldu.

Olay sabah saatlerinde Bahçelievler Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre bölgede hurda toplayarak geçimini sağlayan bir vatandaş; hurda toplama esnasında Bahçelievler Mezarlığı'nın üst tarafında su dolu dere yatağında baza içerisinde battaniyeye sarılı halde erkek cesedi buldu. Durumun yetkililere bildirilmesi sonrasında olay yerine gelen ekipler bölgede geniş güvenlik önlemi alırken güvenlik kamera kayıtlarını incelemeye başladı. Kimliği belirsiz erkek cesedi otopsisi yapılmak üzere Kırşehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırılırken, olayla ilgili inceleme başlatıldı. Baza içerisindeki cesedi gören vatandaş ise ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü.

Bölgede inşaat işçiliği yapan İdris Kara; göle bazen insanların balık tutmak için geldiğini söylerken, olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldı.