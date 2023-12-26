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Kırşehir'de dolandırıcılık bilgilendirmesi - Son Dakika
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Kırşehir'de dolandırıcılık bilgilendirmesi

Kırşehir Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Şube Müdürlüğü ekipleri, dolandırıcılık karşısında Kırşehir'de bilgilendirme yapıyor. Halkın yoğun kullandığı meydan, cadde, kafeterya ve camilerde dolandırıcıların yeni yöntemleri ve dolandırıcılıktan korunma yolları hakkında bilgi veriliyor. 151 kişiye bilgilendirme yapılan faaliyetlerde, insanları rahatsız ederek para talep eden veya para yerine gıda yardımı yapılması konusunda ısrarcı olan, mendil, hediyelik eşya satışı yapan veya dilenen kişilere karşı dikkatli olunması isteniyor.

Kırşehir\'de dolandırıcılık bilgilendirmesi
26.12.2023 - 12:00,
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Kırşehir Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Şube Müdürlüğü ekipleri, dolandırıcılık karşısında Kırşehir'de bilgilendirme yapıyor.

TDP Şube Müdürlüğü ekipleri halkın yoğun kullandığı meydan, cadde, kafeterya ve camilerde dolandırıcıların yeni yöntemleri ve dolandırıcılıktan korunma yollarını aktarıyor. Bilgilendirme faaliyetlerinde polisler vatandaşlara broşürde vererek görsel bilgilendirmede sağlıyor. 151 kişinin bilgilendirildiği faaliyetlerde insanları rahatsız ederek para talep eden ya da para yerine gıda yardımı yapılması konusunda ısrarcı olan, mendil, hediyelik eşya satışı yapan veya dilenen kişiler ile ilgili dikkatli olunması istenildi. - KIRŞEHİR

Kaynak: İHA
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