Kırşehir'de Ehliyetsiz Sürücü Trafik Kazasında Hayatını Kaybetti

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Kırşehir'in Mucur ilçesinde meydana gelen trafik kazasında ağır yaralanan 17 yaşındaki ehliyetsiz sürücü, tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.

Kaza; Mucur ilçesi Karşıyaka Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Muhammet Emin Eraslan'ın kullandığı 34 EBU 224 plakalı otomobil sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu bir evin istinat duvarına çarptı. Kazada ağır yaralanan araç sürücüsü, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Mucur Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Buradaki tedavisinin ardından Kırşehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edilen Eraslan, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor. - KIRŞEHİR