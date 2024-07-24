Kırşehir\'de Hayvanlar Zehirli Su İçerek Telef Oldu

3.Sayfa

Kırşehir'de hayvanlar içtikleri sudan zehirlenerek telef oldu

KIRŞEHİR - Kırşehir'de iddiaya göre bir mandırada bulunan küçükbaş hayvanlardan bazıları, iddiaya göre tarlalarından içtikleri sudan zehirlenerek telef oldu.

Olay Kırşehir Kortulu Köyü'nde meydana geldi. İddiaya göre bölgede 35 yıldır hayvancılıkla uğraşan Ali Akkuş'a ait bir mandırada küçükbaş hayvanlardan bazıları patates tarlalarından akan sulardan içtikten bir süre sonra zehirlendi. Durumu İl Hayvan Sağlığı ekiplerine bildiren çiftçi Akkuş; tarlasında numune alınmasını sağladı. Bölgeye çiftçinin anlatımına göre denetime giden ekipler, yapılan inceleme sonrası 20 koyunda sinirsel semptomlar gözlendiğini rapor etti. İlk incelemede ölen hayvan olmadığını tespit eden ekipler numuneleri Konya Veteriner ve Araştırma Enstütüsü'ne gönderdi.

Son iki gündür tespitlerde ise 15 koyunun öldüğü tespit edildi. İşletmelerde incelemeler jandarma ekipleri koordinesinde sürüyor.