Kırşehir\'de İşçi Çatıdan Düştü, Hayatını Kaybetti

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Kırşehir'de tamirat yaptığı sırada çatıdan düşen işçi, hastanedeki 12 günlük yaşam mücadelesini kaybetti.

Olay, 1 Kasım'da Organize Sanayi Bölgesi civarında bir mandırada meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, mandıranın çatısında elektrik tamiratı yapan Serkan Taşkıran (36), dengesini kaybederek çatıdan düştü.

Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine sevk edilen ambulansla Kırşehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Taşkıran, yapılan cerrahi müdahalenin ardından yoğun bakım ünitesine alındı. Taşkıran, hastanedeki tüm müdahalelere rağmen 12 günlük yaşam mücadelesini kaybetti. - KIRŞEHİR