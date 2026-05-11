Kırşehir'de İşçilerin Eylemi: Maaş Sorunu - Son Dakika
11.05.2026 20:30
Kırşehir'de 2 işçi maaşlarını alamadıkları gerekçesiyle inşaat iskelesine çıkarak eylem yaptı.

KIRŞEHİR (İHA) – Kırşehir'de yapımı devam eden hükümet konağı inşaatında çalışan 2 işçi, maaşlarını alamadıklarını iddia ederek inşaat iskelesine çıktı. Mesai arkadaşları ise o sırada hiçbir şey olmamış gibi çalışmaya devam etti.

Edinilen bilgiye göre, kent merkezinde yapımı süren hükümet konağı inşaatında 2 işçi, bir süredir ücretlerini alamadıklarını öne sürerek iskeleye çıkıp eylem yaptı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Bölgede güvenlik önlemi alan polis ekipleri, işçileri ikna etmek için çalışma başlattı. Kırşehir İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin yürüttüğü görüşmelerin ardından G.D. ve S.A. adlı işçiler, bulundukları yerden indi. Şahıslar ifadeleri alınmak üzere polis merkezine götürüldü. Arkadaşları alacakları için mücadele verirken bir işçinin alt katta çalışmayı sürdürmesi ise dikkat çekti.

Olayla ilgili inceleme başlatılırken, işçilerin maaşlarını alamadıkları yönündeki iddialar araştırılıyor. Öte yandan hükümet konağı inşaatında son 1 ay içerisinde toplam 5 işçinin aynı gerekçeyle iskeleye çıkarak eylem yaptığı öğrenildi. - KIRŞEHİR

Kaynak: İHA

