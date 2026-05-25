Kırşehir\'de Kumar Operasyonu: 4 Kişiye Ceza

Kırşehir'de polis ekipleri tarafından kumar oynadığı belirlenen 4 kişiye 46 bin 416 TL ceza kesildi.

Edinilen bilgiye göre İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, kumar ve yasa dışı faaliyetlerle ilgili kıraathanede kontrol yaptı. Yapılan denetimlerde iş yerinde kumar oynatıldığı tespit edildi. Kumar oynadığı belirlenen 4 kişiye Kabahatler Kanunu kapsamında 46 bin 416 TL idari para cezası uygulandı. Oyun sırasında kullanılan 600 TL nakit paraya da el konuldu.

K.H. isimli işletmen hakkında adli işlem başlatıldı. - KIRŞEHİR