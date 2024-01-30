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Kırşehir'de Psikolojik Sorunları Olan Şahıs Çatıda Kendine Zarar Vermeye Çalıştı - Son Dakika
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Kırşehir'de Psikolojik Sorunları Olan Şahıs Çatıda Kendine Zarar Vermeye Çalıştı

Kırşehir'in Mucur ilçesinde, psikolojik sorunları olan bir şahıs elinde bıçakla çatıya çıkarak kendine zarar vermeye çalıştı. Şahsın bıçakla boğazını kesmeye çalışması çevredeki insanları korkuttu. Polisin uzun süreli ikna çalışmalarının ardından şahıs çatıdan indirilerek hastaneye götürüldü.

Kırşehir\'de Psikolojik Sorunları Olan Şahıs Çatıda Kendine Zarar Vermeye Çalıştı
30.01.2024 - 12:43,
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Kırşehir'de, iddiaya göre, psikolojik sorunları olan şahıs elinde bıçakla çatıya çıktı. Şahsın elindeki bıçakla boğazını kesmeye çalışması görenleri korkuttu.

Olay, Kırşehir'in Mucur ilçesinde meydana geldi. İddiaya göre, psikolojik sıkıntılar yaşayan H.İ.; Hamiyet Mahallesi'nde bir apartmanın çaltısına elinde bıçakla çıkarak kendini öldürmekle çevrede bulunanları tehdit etti. Amatör kameralara yansıyan görüntülerde H.İ., elindeki bıçağı boğazına ve karnına götürerek kendine zarar vermeye çalıştı. Polisin uzun süreli ikna çalışmasının ardından çatıdan indirilen H.İ., sağlık kontrolü için İlçe Devlet Hastanesi'ne götürüldü. - KIRŞEHİR

Kaynak: İHA
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Son Dakika 3.Sayfa Kırşehir'de Psikolojik Sorunları Olan Şahıs Çatıda Kendine Zarar Vermeye Çalıştı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Kırşehir'de Psikolojik Sorunları Olan Şahıs Çatıda Kendine Zarar Vermeye Çalıştı - Son Dakika
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