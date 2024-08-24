Kırşehir'de sel felaketinde 1 kişi hayatını kaybetti

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Kırşehir'de sel sularına kapılan 1 kişi hayatını kaybetti

-Sağanak yağış sele neden oldu: 1 ölü

KIRŞEHİR - Kırşehir'de etkili olan sağanak yağışın neden olduğu selde 1 kişi hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre, merkeze bağlı Uzun Ali köyünde aniden bastıran şiddetli yağış sele neden oldu. Birçok tarlanın su altında kaldığı sel felaketinde Mustafa Akar adlı kişi sel sularına kapıldı. Akar, felaketten kurtulduktan sonra kaldırıldığı Kırşehir Eğitim Araştırma Hastanesi'nde yaşamını yitirdi.

Felaketin ardından yetkililer, arama-kurtarma çalışmalarının yanı sıra bölgede zarar tespit çalışmalarına başladı. Yağışlar, Boztepe ilçesi ve köylerinde de etkili oldu.