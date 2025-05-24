Kırşehir\'de SRC Sınav Soruları Sızdırıldı!

KIRŞEHİR (İHA) – Kırşehir İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı M.D., SRC sınav sorularını SRC Eğitim Kursuna para karşılığında sızdırdığı iddiasıyla çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. M.D.'nin geçtiğimiz günlerde görevinden alınması sonrasında SRC Eğitim Kursu yetkilisi de tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Edinilen bilgilere göre, Kırşehir İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nde Özel Öğretim Kurumları Hizmetleri Şubesi'nden sorumlu müdür yardımcısı olarak görev yapan M.D., SRC sınavına ait soruları yasa dışı yollarla SRC Eğitim Kursu yetkilisine verdi. Para karşılığında temin ettiği iddiasıyla Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekiplerince düzenlenen operasyon sonrasında gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Dulkadiroğlu ve SRC Eğitim Kursu yetkilisi M.Ç., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Soruşturma kapsamında, ilgili sürücü kursunun yöneticilerinin de gözaltına alındığı öğrenildi. Geçtiğimiz günlerde ani bir kararla görevden alınan Dulkadiroğlu'nun, Kırşehir Milli Eğitim Müdürlüğü'nün resmi internet sitesinden ismi kaldırıldı. Sınav ücretinin 3 bin 500 TL olduğu öğrenilirken sınava yaklaşık 100 kişinin girdiği belirlendi. - KIRŞEHİR