KIRŞEHİR (İHA) – Kırşehir'de jandarma ekipleri tarafından düzenlenen uyuşturucu operasyonunda yakalanan 1 şahıs tutuklandı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Karakaya köyü yakınlarındaki uygulama noktasında İ.K.'nin kullandığı araçta arama yaptı. Yapılan aramada, 8 bin 330 sentetik hap, 75 tabanca fişeği ve 6 cep telefonu bulundu.
Ekipler tarafından bulunan materyallere el konulurken, gözaltına alınan İ.K. de çıkarıldığı mahkemede tutuklanarak cezaevine gönderildi. - KIRŞEHİR
Son Dakika › 3.Sayfa › Kırşehir'de Uyuşturucu Operasyonu - Son Dakika
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