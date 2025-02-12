Kırşehir\'de Uyuşturucu Operasyonu

3.Sayfa

KIRŞEHİR (İHA) – Kırşehir'de jandarma ekipleri tarafından düzenlenen uyuşturucu operasyonunda yakalanan 1 şahıs tutuklandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Karakaya köyü yakınlarındaki uygulama noktasında İ.K.'nin kullandığı araçta arama yaptı. Yapılan aramada, 8 bin 330 sentetik hap, 75 tabanca fişeği ve 6 cep telefonu bulundu.

Ekipler tarafından bulunan materyallere el konulurken, gözaltına alınan İ.K. de çıkarıldığı mahkemede tutuklanarak cezaevine gönderildi. - KIRŞEHİR