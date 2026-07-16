Kırşehir\'de Uyuşturucu ve Silah Ele Geçirildi

Kırşehir İl Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan çalışmalarda çeşitli uyuşturucu madde, sentetik hap, kuru sıkı tabanca ve fişek ele geçirdi.

Edinilen bilgiye göre, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekiplerinin yürüttüğü çalışmalarda M.Ö. takibe alındı. Bunun üzerine şüphelinin iş yeri ve ikametinde yapılan aramalarda, 60 gram uyuşturucu madde, 121 adet sentetik hap, 1 adet kuru sıkı tabanca ile 21 tabanca fişeği ele geçirildi.

Gözaltına alınan M.Ö. hakkında adli işlem başlatıldı. - KIRŞEHİR