Kırşehir\'de yaklaşık 2 milyon TL değerinde 649 parfüm ele geçirildi

Kırşehir'de polis araçta ve iş yerinde yapılan aramalarda, piyasa değerinin yaklaşık 2 milyon TL olduğu değerlendirilen 649 parfüm ele geçirildi.

Kırşehir İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri kaçakçılık faaliyetlerinin önlenmesine yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında araçta ve iş yerinde arama yaptı. Aramalarda 649 parfüm ele geçirildi.

Olayla ilgili B.Y. isimli kişi hakkında Kaçakçılıkla Mücadele Kanununa Muhalefet suçundan adli işlem başlatıldı.