Kırşehir\'de Yangın: Şahin Garip Dumandan Etkilendi

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Kırşehir'de halk ozanı Neşet Ertaş'ın hayatını kaybeden kız kardeşi Ayşe Garip'in evinde yangın çıktı. Yangında Ayşe Garip'in eşi Şahin Garip dumandan etkilendi.

Yangın, Kırşehir merkeze bağlı Bağbaşı Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Neşet Ertaş'ın hayatını kaybeden kız kardeşi Ayşe Garip'in eşi Şahin Garip sobayı yakmaya çalıştığı sırada sobanın yanında bulunan naylonun tutuşması sonucu yangın çıktı. Alevler kısa sürede büyürken, çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesi ile yangın kontrol altına alındı. Dumandan etkilenen Şahin Garip, sağlık ekipleri tarafından Kırşehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - KIRŞEHİR