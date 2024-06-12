Yasa dışı yollarla Kırşehir'e giren Güney Afrikalı kaçak kadın yakalandı - Son Dakika
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Yasa dışı yollarla Kırşehir'e giren Güney Afrikalı kaçak kadın yakalandı

Kırşehir'de polis ekipleri tarafından durdurulmak istenen Güney Afrikalı kaçak kadın, saklandığı apartman boşluğunda zorlu ikna çabalarının ardından gözaltına alındı. Yapılan incelemede, kadının yasa dışı yollarla ülkeye girdiği tespit edildi ve deport edilmek üzere geri gönderme merkezine teslim edildi.

12.06.2024 12:38
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Yasa dışı yollarla Kırşehir'e giren Güney Afrikalı kaçak kadın, saklandığı apartman boşluğunda zorlu ikna çabalarının ardından yakalanarak gözaltına alındı.

Yenice Mahallesi Atatürk Caddesi üzerinde meydana gelen olayda; polis ekipleri durumundan şüphelendiği Güney Afrika asıllı W.W.M.'yi durdurmak istedi. Polisleri görünce kaçarak bir iş merkezine giren kadın, bağırarak tepki gösterdi. Polis ekipleri; kendine zarar verme durumu olan kadını ikna etmek için çalışma başlatırken, sağlık ve itfaiye ekipleri de iş merkezinin önünde hazır bekletildi. Uzun uğraşlar sonucunda W.W.M. ikna olurken; saklandığı yerden ağlayarak çıktı. Gözaltına alınarak karakola götürüldü.

Yasa dışı yollarla ülkeye giriş yapmış

Yapılan incelemede, Güney Afrikalı olan W.W.M.'nin yasa dışı yollarla ülkeye girdiği tespit edilirken; deport edilmek üzere geri gönderme merkezine teslim edildi. - KIRŞEHİR

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Yasa dışı yollarla Kırşehir'e giren Güney Afrikalı kaçak kadın yakalandı - Son Dakika

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