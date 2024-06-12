Yasa dışı yollarla Kırşehir'e giren Güney Afrikalı kaçak kadın yakalandı

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Yasa dışı yollarla Kırşehir'e giren Güney Afrikalı kaçak kadın, saklandığı apartman boşluğunda zorlu ikna çabalarının ardından yakalanarak gözaltına alındı.

Yenice Mahallesi Atatürk Caddesi üzerinde meydana gelen olayda; polis ekipleri durumundan şüphelendiği Güney Afrika asıllı W.W.M.'yi durdurmak istedi. Polisleri görünce kaçarak bir iş merkezine giren kadın, bağırarak tepki gösterdi. Polis ekipleri; kendine zarar verme durumu olan kadını ikna etmek için çalışma başlatırken, sağlık ve itfaiye ekipleri de iş merkezinin önünde hazır bekletildi. Uzun uğraşlar sonucunda W.W.M. ikna olurken; saklandığı yerden ağlayarak çıktı. Gözaltına alınarak karakola götürüldü.

Yasa dışı yollarla ülkeye giriş yapmış

Yapılan incelemede, Güney Afrikalı olan W.W.M.'nin yasa dışı yollarla ülkeye girdiği tespit edilirken; deport edilmek üzere geri gönderme merkezine teslim edildi. - KIRŞEHİR