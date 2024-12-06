Kış Sezonu Güvenlik Toplantısı Yapıldı

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"Kış Sezonu Güvenlik Toplantısı" Vali Mustafa Çiftçi başkanlığında gerçekleştirildi.

Yerli ve yabancı kayak severlerin güvenliği için alınacak tedbirler, çeşitli kurumların katılımıyla gerçekleştirilen toplantıda ele alındı. Palandöken Kayak Merkezi'nde, herkes için güvenli ve keyifli bir kayak sezonu hedefi ile düzenlenen toplantı öncesinde, Ejder3200 A.Ş. Genel Müdürü Selim Bağrıyanık, yaptığı sunumla çalışmalar hakkında bilgi verdi.

Kış sezonu boyunca Palandöken Kayak Merkezi'ni ziyaret edecek vatandaşların güvenliğini en üst seviyede sağlamak için tüm önlemlerin ayrıntılı olarak görüşüldüğü toplantıya, Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, Vali Yardımcıları Lokman Düzgün, İlyas Öztürk ve Mustafa Berk Çelik, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Doç. Dr. Engin Avcı, İl Emniyet Müdürü Kadir Yırtar, ilgili kurumların müdürleri ve kayak merkezindeki otellerin yöneticileri katıldı. - ERZURUM