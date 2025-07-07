Kıskanç sevgili dehşeti: Kız arkadaşıyla konuşan adamın kulağını kesti - Son Dakika
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Kıskanç sevgili dehşeti: Kız arkadaşıyla konuşan adamın kulağını kesti

Kıskanç sevgili dehşeti: Kız arkadaşıyla konuşan adamın kulağını kesti
07.07.2025 15:30
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İngiltere'deki bir gece kulübünde kıskançlık krizi yaşayan Beau Lyons, sevgilisiyle konuşan Shane Edwards'a bardakla saldırdı. Güvenlik kamerası görüntülerine göre, Lyons, Edwards'ın üzerine atlayarak cam bardağı yüzüne vurdu ve ardından onu masaya fırlatıp dövmeye devam etti.

İngiltere'de bir gece kulübünde yaşanan olayda, kıskanç bir adam, kız arkadaşıyla konuşan bir kişiye bardakla saldırarak kulağını kesti. Güvenlik kamerası görüntülerine göre saldırgan, dans pistinde oturan adamın üzerine atlayarak cam bardağı yüzüne vurdu.

Olay, 28 Mart'ta 27 yaşındaki Beau Lyons'un sevgilisi Shaunnia Connolly ve bir arkadaşıyla Newport'a gitmesiyle başladı. Birkaç bar gezdikten sonra gece 11 civarı Mojo's adlı gece kulübüne gittiler. Lyons ile kız arkadaşı arasında kısa bir tartışma yaşandı. Bu sırada Connolly dans ediyordu, Lyons ise barda bekliyordu.

Gece kulübünde Shane Edwards adlı bir adam, Connolly ile dans etti ve ona bir içki ısmarladı. Sonrasında olanları hatırlamayan Edwards, gözlerini hastanede, göğsünden aşağısı kanlar içinde açtı. Güvenlik kamerası görüntülerine göre Lyons, bir anda üzerine atladığı Edwards'ın yüzüne cam bardakla vurdu, ardından onu masaya fırlatıp dövmeye devam etti. Güvenlik görevlileri araya girerek Lyons'ı dışarı çıkardı. Kaçmaya çalışan Lyons, kısa sürede yakalanarak tutuklandı.

Edwards'ın kulağına cam saplandı. Sol kulağında 5 santimetrelik derin bir kesik oluştu ve kulağının alt kısmı neredeyse tamamen koptu. Yaralanma sonrası kulağında enfeksiyon oluştu ve işitme kaybı başladı.

Mağdur Edwards, olaydan sonra psikolojik olarak yıkıldığını söyledi: "Artık sürekli tedirginim, yalnız dışarı çıkamıyorum. Kulağım kalıcı olarak şekil değiştirdi, insanlar dış görünüşümle alay ediyor. Bu da özgüvenimi çok düşürdü."

Saldırgan Beau Lyons, saldırıyı kabul etti ama olay anını hatırlamadığını söyledi. Alkol ve kokain etkisinde olduğunu belirtti. Ayrıca anksiyete ve kabuslarla mücadele ettiğini dile getirdi.

Lyons'ın avukatı, müvekkilinin küçük bir çocuğu olduğunu ve kendi işini kurduğunu belirtti. Hakim, Lyons'ın cam bardağı silah gibi kullandığını vurgulayarak onu 3 yıl hapis cezasına çarptırdı.

Kıskanç sevgili dehşeti: Kız arkadaşıyla konuşan adamın kulağını kesti
Kıskanç sevgili dehşeti: Kız arkadaşıyla konuşan adamın kulağını kesti
Kaynak: Haberler.Com

İngiltere, 3-sayfa, Asayiş, Hukuk, Dünya, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Kıskanç sevgili dehşeti: Kız arkadaşıyla konuşan adamın kulağını kesti - Son Dakika

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