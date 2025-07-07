Kıskançlık Kurbanı Kadın Hayatını Kaybetti

Samsun'da 'kıskançlık' bahanesiyle birlikte yaşadığı adam tarafından darp edilen kadın, 22 gün süren hayat mücadelesini kaybetti.

Olay, Atakum ilçesi Mimarsinan Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, Kenan Gündoğdu (41), birlikte yaşadığı Sevda Türker'i (44), alkollü mekanda çalıştığı gerekçesiyle kıskanarak darp etti. Ağır yaralanan kadın, olaydan 2 gün sonra sabaha karşı fenalaşınca Kenan Gündoğdu tarafından özel bir hastaneye götürüldü.

Şüpheli Kenan Gündoğdu, Atakum İlçe Emniyet Müdürlüğü Aile İçi ve Kadına Karşı Şiddetle Mücadele Büro Amirliği ekiplerince gözaltına alındı. 17 Haziran'da sevk edildiği Samsun Adliyesi'nde çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak Samsun T Tipi Kapalı Cezaevi'ne gönderildi.

Yoğun bakımda tedavi altında bulunan Sevda Türker, hastanedeki tüm müdahalelere rağmen dün hayatını kaybetti. Türker'in cansız bedeni, kesin ölüm sebebinin belirlenmesi amacıyla Adli Tıp Kurumu Samsun Grup Başkanlığı'na gönderildi.

Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor. - SAMSUN