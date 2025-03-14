Kıskançlık Sebebiyle Cinayet: 12 Yıl Hapis

Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde kıskançlık sebebiyle çıkan kavgada, eski eşinin yeni kocasını göğsünden bıçaklayarak öldüren ve tutuklanan yabancı uyruklu sanığın cezası belli oldu. Mahkeme heyeti, müebbet hapis cezası olan 'kasten öldürme' suçunda 'haksız tahrik' ve 'takdir' indirimi uygulayarak sanığın 12 yıl 6 ay hapisle cezalandırılmasına karar verdi.

Olay, 1 Eylül gece saatlerinde Cumhuriyet Mahallesi Ankara Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yabancı uyruklu A.N. ile bir süre önce boşandığı eşinin yeni kocası J.S. arasında kıskançlık sebebi ile tartışma yaşandı. Kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüşen olay esnasında A.N., J.S.'yi göğsünden bıçaklayarak yaraladı. Durumun haber verilmesi üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Adrese ulaşan sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan ağır yaralı J.S., Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. J.S. burada yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Olayın ardından yakalanan şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Eski eşinin yeni kocasını öldüren sanığa 12 yıl hapis cezası

Eski eşinin yeni eşini öldüren sanığın duruşması Sakarya 1. Ağır Ceza Mahkemesindeki görüldü. Tutuklu sanık A.N. ve avukatının katıldığı duruşmada görüşünü açıklayan Cumhuriyet savcısı, sanık hakkında 'haksız tahrik' indirimi uygulanarak 'kasten öldürme' suçundan cezalandırılmasını ve tutukluluk halinin devamını talep etti. Mahkeme heyeti, müebbet hapis cezası olan 'kasten öldürme' suçunda 'haksız tahrik' ve 'takdir' indirimi uygulayarak sanığın 12 yıl 6 ay hapisle cezalandırılmasına karar verdi. - SAKARYA