Kıvılcım yangını depoyu küle çevirdi

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Elektrik terinden çıkan kıvılcım evi küle çevirdi

Mehmet Ali Savaş: "Elektrik tellerinden çıkan kıvılcım otluk alan alev aldı ve meskene sıçradı orası da kullanılmaz hale geldi"

HATAY - Hatay'ın Arsuz ilçesinde fırtınanın etkisiyle elektrik telinden çıkan kıvılcım otluk alandan depo olarak kullanılan eve sıçradı. Yangında alevlere teslim olan ev yanarak kullanılmaz hale geldi.

Hatay'da geçtiğimiz gün etkili olan kuvvetli fırtına hayatı olumsuz etkilemişti. İddiaya göre; Arsuz ilçesine bağlı Çetellik Mahallesi'nde fırtınanın etkisiyle elektrik tellerinden çıkan kıvılcım eve sıçradı. Kısa sürede alevlerin yükseldiği evdeki yangını fark eden vatandaşlar durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Olay yerine intikal eden itfaiye ekipleri yangını kısa sürede kontrol altına aldı. Yangında yaralanma ve can kaybı yaşanmazken depo olarak kullanılan evin bazı bölümlerinde maddi hasar meydana geldi. Evin alevlere telsim olduğu anlarsa cep telefonu ile kayıt altına alındı.

"Elektrik tellerinden çıkan kıvılcımdan otluk alan alev aldı ve meskene sıçradı orası da kullanılmaz hale geldi"

Evin alevlere teslim olduğu anları anlatan 20 yaşındaki Mehmet Ali Savaş, "Arsuz'da çok fazla rüzgar vardı ve fırtına etkisini hissettirdi. Hatta İskenderun taraflarında ağaçlar falan devrilmişti. Hemen az ileride elektrik telleri birbirine çarpmış işte bayağı bir kıvılcım çıkmış. Bütün her tarafı aleve verdi, burası bir anda duman altı oldu. Yangını görenler hemen itfaiyeyi aradı geldiler ve yangını söndürdüler. Elektrik tellerinden çıkan kıvılcım otluk alan alev aldı ve meskene sıçradı orası da kullanılmaz hale geldi" şeklinde konuştu.