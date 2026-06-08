Kız Arkadaşına Zarar Verecekti, Yakalandı

Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde kız arkadaşına zarar vereceği iddia edilen şahıs, polis ekipleri tarafından ikametinin çıkışında yakalandı. Şahsın üzerinde bıçak ve havalı tabanca ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, Sahabiye Mahallesi Mustafa Kemal Paşa Bulvarı üzerinde meydana gelen olayda kız arkadaşına zarar vereceği iddia edilen G.K.Ö., ikametinden çıktığı sırada polis ekipleri tarafından yakalandı. Ekipler tarafından G.K.Ö.'nün üzerinde ve motorunda yapılan aramalarda 1 adet bıçak ve havalı tabanca ele geçirildi. G.K.Ö., ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü. - KAYSERİ