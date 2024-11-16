Kız arkadaşını vuran şüpheli yakalandı - Son Dakika
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Kız arkadaşını vuran şüpheli yakalandı

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Kayseri'de kız arkadaşını vurarak yaralayan 39 yaşındaki R.A. 10 gün sonra yakalandı.

16.11.2024 09:58
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17 yaşındaki kız arkadaşını silahla vuran şüpheli yakalandı

KAYSERİ - Kayseri'de kız arkadaşı olduğu iddia edilen genç kızı silahla vurup yaraladıktan sonra kaçan şüpheli, 10 gün sonra polis ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı.

Olay; 6 Kasım'da Melikgazi ilçesine bağlı Gökkent Mahallesi 407. Sokak üzerinde bulunan bir apartmanda meydana geldi. Edinilen bilgi ve iddiaya göre R.A. (39), kız arkadaşı E.Y.K.'nın evine gelerek görüşmek istedi. İkili arasında cikan tartışma büyürken, R.A. yanındaki silahla E.Y.K.'ya ateş açtı. Genç kız bacağına isabet eden kurşunla yaralanırken, R.A. da otomobile binerek kaçtı. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı E.Y.K. ambulansla hastaneye kaldırılırken, çevrede güvenlik önlemi alan polis ekipleri de inceleme yaptı. Ekipler, olayın ardından kaçan şüpheli R.A.'yı yakalamak için çalışma başlattı.

10 gün sonra yakalandı

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda şüpheli R.A.'nın yeri tespit edildi. Operasyon düzenleyen ekipler şahsı kıskıvrak yakalayarak gözaltına aldı. Sağlık kontrolünden geçirilen R.A. emniyete götürüldü.

Kız arkadaşını vuran şüpheli yakalandı
Kaynak: İHA

Politika, 3-sayfa, Kayseri, Polis, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Kız arkadaşını vuran şüpheli yakalandı - Son Dakika

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