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Kız arkadaşıyla kavga etti, sokak boks ringine döndü

Kız arkadaşıyla tartıştı sokak ortasında tekme tokat kavga etti

BURSA - Bursa'da bir kişi, kız arkadaşlarıyla sokak arasında tartışmaya başladı. Tartışmanın kavgaya dönmesiyle gençler tekme tokat birbirlerine girdi. O anlar kameraya yansıdı.

Olay, merkez Osmangazi ilçesi Çarşamba Mahallesi'nde meydana geldi. Araçla ilerleyen bir grup genç, sözlü tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesiyle aracı durduran kişi, araçtan indirdiği kız arkadaşlarına yumruk atarak saldırdı. Kız arkadaşları ise kendisini tekme ve yumruklarla savurdu. Bir kişinin tarafları ayırmasıyla tansiyon düşerken, gençlerin sokağı ringe çevirdiği anlar kameraya anbean yansıdı. Olayda yaralanan olmadı.