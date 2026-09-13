Kızılcahamam ile Çerkeş arasındaki orman yangınına helikopterle müdahale sürüyor
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Ankara'nın Kızılcahamam ilçesi ile Çankırı'nın Çerkeş ilçesi arasındaki ormanlık alanda çıkan yangına ekipler müdahale ediyor. Yangına helikopterle göletten taşınan sularla ve tankerlerle müdahale edilirken söndürme çalışmaları devam ediyor.
Ankara'nın Kızılcahamam İlçesi'nde meydana gelen orman yangınına helikopterle müdahale edilme anı kameraya yansıdı.
Ankara'nın Kızılcahamam İlçesi ile Çankırı'nın Çerkeş İlçesi arasında kalan ormanlık alanda henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Orman Genel Müdürlüğü'ne bağlı ekipler ve ilçe belediye ekipleri yangına müdahale etti. Yangına helikopterle göletten taşınan sularla ve tankerlerle müdahale edildi. Yangın söndürme çalışmaları devam ediyor.
Kaynak: İHA
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