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Kızıldeniz'de Yunanistan'a ait bir gemiye füze saldırısı - Son Dakika
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Kızıldeniz'de Yunanistan'a ait bir gemiye füze saldırısı

Kızıldeniz'de Malta bandralı Yunanistan'a ait dökme yük gemisine füzeyle saldırı gerçekleştirildiği, gemi küçük çaplı hasar meydana geldiği belirtildi. İngiliz deniz güvenliği şirketi Ambrey, saldırının Yemen'in kuzeybatısında gerçekleştiğini açıkladı. Saldırı sonucunda yaralanma olmazken, gemide maddi hasar meydana geldi. Gemide bulunan 24 mürettebatın yük taşımadığı ve rotasını değiştirdiği ifade edildi. Bu saldırı, Kızıldeniz'deki saldırıların devam ettiğini gösteriyor.

Kızıldeniz\'de Yunanistan\'a ait bir gemiye füze saldırısı
16.01.2024 - 17:21,
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Kızıldeniz'de Malta bandralı Yunanistan'a ait dökme yük gemisine füzeyle saldırı gerçekleştirildiği, gemi küçük çaplı hasar meydana geldiği belirtildi.

Kızıldeniz'de gemilere yönelik saldırılar devam ediyor. İngiliz deniz güvenliği şirketi Ambrey, Yemen'in kuzeybatısında Yunanistan'a ait Malta bandralı Zografia isimli dökme yük gemisinin füzeyle vurulduğunu açıkladı. Olayda yaralanma olmazken, gemide küçük çaplı maddi hasar oluştuğu belirtildi.

Yunanistan kaynaklarından yapılan açıklamada ise 24 mürettebatın bulunduğu geminin Vietnam'dan İsrail'e doğru yola çıktığı ancak yük taşımadığı ifade edildi. Saldırının ardından yük gemisinin rotasını değiştirdiği öğrenildi.

Dün Kızıldeniz'de Yemen'in Aden kenti açıklarında Marshall Adaları bandıralı ABD'ye ait bir yük gemisinin füzeyle vurulduğu açıklanmış, geminin ambar kısmında yangın çıktığı ancak rotasına devam ettiği belirtilmişti.

Gazze'deki saldırılar sona erene kadar İsrail'e giden tüm gemileri hedef alacaklarını açıklayan Husilerin 19 Kasım'dan bu yana Kızıldeniz'deki eylemlerinden küresel tedarik zinciri olumsuz etkilenmişti.

ABD ve İngiltere, geçtiğimiz hafta Kızıldeniz'de devam eden saldırılara karşılık Yemen'de Husilere ait noktalara havadan ve denizden saldırı gerçekleştirmişti. - SANA

Kaynak: İHA
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Yunanistan, Yemen, Malta, Denizcilik, Güvenlik, Uluslararası İlişkiler, 3.Sayfa, Dünya, Güncel, Son Dakika

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SON DAKİKA: Kızıldeniz'de Yunanistan'a ait bir gemiye füze saldırısı - Son Dakika
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