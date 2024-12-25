Kızıltepe Belediye Başkanı Zeyni İpek, DEM Partisi'nden İstifa Etti - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

Kızıltepe Belediye Başkanı Zeyni İpek, DEM Partisi'nden İstifa Etti

Kızıltepe Belediye Başkanı Zeyni İpek, DEM Partisi\'nden İstifa Etti

Kızıltepe Belediye Başkanı Zeyni İpek, partisi DEM'den istifa ettiğini duyurarak, bazı kişiler tarafından medyaya özel görüntülerin sızdırılacağı tehdidiyle karşılaştığını belirtti. İpek, bağımsız olarak Kızıltepe halkına hizmet etmeye devam edeceğini ifade etti.

25.12.2024 17:01  Güncelleme: 17:02
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

DEM Partili Kızıltepe Belediye Başkanı Zeyni İpek, partisinden istifa ettiğini duyurdu.

Zeyni İpek, yaptığı yazılı açıklamada, "Mensubu olduğum Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM) ve ilkeleri için yaklaşık 35 yıl boyunca büyük özveri ve heyecan ile hizmette bulundum. Partimiz nezdinde yapılan ön seçim neticesinde Kızıltepe Belediye Başkanlığına aday gösterilmeye layık görüldüm. Seçim sonuçlarının açıklanması ile beraber de halkımızın takdiri ile belediye başkanı olarak seçilip görev yapmaya başladım. Daha sonrasında ise belediye bünyesinde beraber çalışmaya başladığım bazı kişiler tarafından bazı özel görüntülerin medyada paylaşılacağı tehdidine maruz kaldım. Şahsım nezdinde belediye yönetimini ele geçirmeyi hedef alan bu kumpas ve komployu ortadan kaldırmak ve bu kişilerle mücadele etmek adına, istemesem de, üyesi olduğum Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisinden istifa etme mecburiyetim hasıl olmuştur. Bu noktada ben, en büyük iradenin halk iradesi olduğuna inanıyorum. Bu irade ile var oldum, var olmaya devam edeceğim ve görevimi de bu büyük iradenin hizmetinde değerli Kızıltepe halkına bağımsız olarak sunacağımı saygıyla bildiririm" dedi. - MARDİN

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Zeyni İpek, Kızıltepe, Politika, 3-sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Kızıltepe Belediye Başkanı Zeyni İpek, DEM Partisi'nden İstifa Etti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

16:21 Vatandaş memur maaşını sordu, Özgür Özel’in cevabı hayal kırıklığı yarattı Vatandaş memur maaşını sordu, Özgür Özel'in cevabı hayal kırıklığı yarattı
16:11 Kazakistan’da düşen yolcu uçağıyla ilgili çok konuşulacak iddia Kazakistan'da düşen yolcu uçağıyla ilgili çok konuşulacak iddia
14:39 Türk-İş’ten hükümete tarihi asgari ücret resti: Artık yokuz, çağırmasınlar Türk-İş'ten hükümete tarihi asgari ücret resti: Artık yokuz, çağırmasınlar
12:14 Ne diyeceği merak konusuydu İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın asgari ücret mesajı Ne diyeceği merak konusuydu! İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın asgari ücret mesajı
20:47 Eric Trump da paylaştı Bir ülke alarma geçti Eric Trump da paylaştı! Bir ülke alarma geçti
23:05 Asgari ücret zammını düşük bulan vatandaşlar, sosyal medyada tepkilerini dile getirdi Asgari ücret zammını düşük bulan vatandaşlar, sosyal medyada tepkilerini dile getirdi
22:52 Vitor Pereira’dan olay yaratacak itiraf Vitor Pereira'dan olay yaratacak itiraf
22:52 İmamoğlu’ndan asgari ücret çıkışı: Belli ki sorumluluk bize düşüyor İmamoğlu'ndan asgari ücret çıkışı: Belli ki sorumluluk bize düşüyor
22:26 Rusya: ABD Mısır’da bulaşıcı hastalıklara neden olabilecek rezerv buldu Rusya: ABD Mısır'da bulaşıcı hastalıklara neden olabilecek rezerv buldu
22:16 Fatih Erbakan’dan sandık göndermeli asgari ücret tepkisi: Mazlumun ahı, indirir Şah’ı Fatih Erbakan'dan sandık göndermeli asgari ücret tepkisi: Mazlumun ahı, indirir Şah'ı
22:15 Herkes bu adama “Kahin“ diyor: Guardiola’nın başına gelenleri aylar öncesinde bildi Herkes bu adama "Kahin" diyor: Guardiola'nın başına gelenleri aylar öncesinde bildi
21:52 Akdeniz peş peşe gelen depremlerle sallandı Akdeniz peş peşe gelen depremlerle sallandı
21:48 CHP’li Emir’den Meclis’te yeni asgari ücrete sert tepki: Gök kubbeyi başınıza yıkacağız CHP'li Emir'den Meclis'te yeni asgari ücrete sert tepki: Gök kubbeyi başınıza yıkacağız
21:46 Asgari ücret zammına AK Partili isimden tepki: 22 yıllık politikalarla örtüşmedi Asgari ücret zammına AK Partili isimden tepki: 22 yıllık politikalarla örtüşmedi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 25.12.2024 17:39:27. #1.13#
SON DAKİKA: Kızıltepe Belediye Başkanı Zeyni İpek, DEM Partisi'nden İstifa Etti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.