Kızıltepe'de Aileler Arası Silahlı Kavga - Son Dakika
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Kızıltepe'de Aileler Arası Silahlı Kavga

Kızıltepe\'de Aileler Arası Silahlı Kavga

Mardin'in Kızıltepe ilçesinde akraba olan iki aile arasında çıkan kavgada 1 kişi öldü, 1 yaralandı.

16.09.2024 20:22
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Mardin'in Kızıltepe ilçesinde akraba olan iki aile arasında çıkan silahlı kavgada 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi de yaralandı.

Olay, öğle saatlerinde Kızıltepe ilçesine bağlı Yeni Mahalle'de meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, akraba olan iki aile arasında henüz belirlenemeyen bir nedenle tartışma çıktı. Çıkan tartışmanın büyümesi ile çıkan silahlı kavgada 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi de yaralandı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı. - MARDİN

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Kızıltepe'de Aileler Arası Silahlı Kavga - Son Dakika

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