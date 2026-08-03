Kızıltepe'de Havuzda Boğulma: 13 Yaşındaki Çocuk Hayatını Kaybetti - Son Dakika
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Kızıltepe'de Havuzda Boğulma: 13 Yaşındaki Çocuk Hayatını Kaybetti

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Mardin Kızıltepe'de bir havuzda boğulma tehlikesi geçiren 13 yaşındaki Orhan Dozen, hastanede öldü.

Mardin'in Kızıltepe ilçesinde bir halı sahanın yüzme havuzunda boğulma tehlikesi geçiren 13 yaşındaki çocuk, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Olay, akşam saatlerinde Kızıltepe ilçesine Atatürk Mahallesi bir halı sahanın havuzunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, havuzda Orhan Dozen'i (13) hareketsiz halde bulan çevredekiler, çocuğu sudan çıkartarak Kızıltepe Devlet Hastanesine götürdü. Hastanede doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamayan çocuğun cenazesi, otopsi işlemleri için hastane morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: İHA

Acil Durum, Kızıltepe, 3. Sayfa, Mardin, Çocuk, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Kızıltepe'de Havuzda Boğulma: 13 Yaşındaki Çocuk Hayatını Kaybetti - Son Dakika

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