Kızıltepe'de Hurda Araç Deposunda Yangın

14.09.2025 10:44
Mardin'in Kızıltepe ilçesindeki hurda araç deposunda çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Mardin'in Kızıltepe ilçesinde hurda araç deposunda çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Atatürk Mahallesi'nde hurda araç deposunda gece saatlerinde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Olayda yaralanan olmazken yangının çıkış nedeni ile ilgili inceleme başlatıldı. - MARDİN

Kaynak: İHA

